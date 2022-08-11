موجز الاقتصاد.. انخفاض أسعار الذهب اليوم 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 1051 جنيها

كتب أحمد حسن

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الخميس 11-8-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها انخفاض أسعار الذهب اليوم 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 1051 جنيها، وغرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات تضع مقترحات لجذب الاستثمار الأجنبي وغيرها من الأخبار..

انخفاض أسعار الذهب اليوم 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 1051 جنيها

شهدت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية تراجع ملحوظ ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر هبوط من 1054 جنيها للجرام إلي 1051 جنيها للجرام بقيمة تراجع 3 جنيهات، وذلك مع استمرار الاضطرابات في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية وتغيرات في عوامل العرض والطلب في سوق الصاغة.

أسعار النفط تسجل 97.27 دولار لبرنت و91.80 دولار للخام الأمريكى

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس،97.27 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 91.80دولار للبرميل.

شراكة مصرية كندية لتعزيز فرص عمل المرأة فى التصنيع الزراعى

وقعت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بروتوكول تعاون مشترك مع المشروع الكندي لتنفيذ مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعى، والممول من الحكومة الكندية، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية والمجلس القومي للمرأة.

غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات تضع مقترحات لجذب الاستثمار الأجنبى

وضعت غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية، مقترحات هامة تدعم جهود الدولة المصرية في النهوض بالقطاع الطبي، والتى جاءت فى 11 محورًا، أبرزها ضرورة تشجيع الاستثمار بذلك القطاع الهام والاستراتيجي، وتخفيف الأعباء عن المستشفيات وتوفير أرضي وتسهيلات ضريبية، وفقا لتصريحات الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس الغرفة.

هيئة البترول والجمارك يسلمان شحنة مضبوطات من المخلفات البترولية لبتروتريد

تمكنت شركة بتروتريد من استلام شحنة مخلفات بترولية عبارة عن 4 حاويات 310 براميل من المخلفات البترولية من ميناء بدر الذهبية "الجاف"، وذلك بعد صدور قرار من المستشار حسن الجوهرى رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية لمكتب النائب العام بتسليم المضبوطات الى الهيئة المصرية العامة للبترول بإعدام المضبوطات المتحفظ عليها مع مراعاة اتخاذ إجراءات الحماية والسلامة المدنية أثناء نقلها والتخلص الآمن منها

وزارة التخطيط تعلن إدراج "خطة المواطن" على منصة الأمم المتحدة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إدراج "خطة المواطن الاستثمارية" على منصة الأمم المتحدة لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs Acceleration Actions)، وذلك في ضوء قيام وحدة التنمية المستدامة بالتنسيق لرصد المبادرات الوطنية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بعد نجاحها في إدراج خمس مبادرات مصرية في يونيو 2020 وهم: مبادرة حياة كريمة، ومبادرة القضاء على العشوائيات، ومبادرة اتحضر للأخضر، ومبادرة تكافل وكرامة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

زيادة 58 % في صادرات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ ضمن بعثة

HATS

كشف تقرير للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ، أن صادرات الشركات التى شاركت فى HATS Egypt النسخة الأخيرة سجلت نمواً فى عام 2021 بالمقارنه بعام 2020 بنسبة زيادة 58%.

مركز تدريب التجارة الخارجية: تنفيذ 84 برنامجا تدريبيا خلال العام المالى 2021/2022

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على إعداد جيل من الشباب المؤهل للعمل فى مجال التجارة الخارجية بشقيها التصدير والاستيراد، بهدف توفير العمالة المدربة والمناسبة لسوق العمل والتى تلبى احتياجات الشركات المصرية المصدرة والمستوردة ، الامر الذى يسهم فى تنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات.

الإحصاء: مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة فى عدد سكانها خلال 50 يوما

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 103 مليون و750 ألف نسمة، بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 170 يوما؛ حيث سجل عدد سكان مصر 103 مليون نسمة بالداخل في 22 فبراير من العام الجاري.

البترول: توصيل الغاز لأكثر من 1450 قرية ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن أكثر من 1450 قرية في محافظات الجمهورية ستستفيد من مشروعات توصيل الغاز الطبيعي التي ينفذها قطاع البترول ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.