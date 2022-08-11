معهد بحوث الصحة الحيوانية ينتهى من تنفيذ أنشطة توعوية وإرشادية بـ4 محافظات

كتبت أسماء نصار

أعلن معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والإرشادية خلال هذا الأسبوع في 4 محافظات، تنفيذا لتوجيهات القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير المعمل، إنه تم خلال هذا الأسبوع، من خلال المعامل الفرعية للمعمل تكثيف العمل الإرشادي والميداني، لتوعية المربيين، بكافة الامور المتعلقة بصحة الحيوانات والطيور، حيث تم تنفيذ هذه الأنشطة في محافظات البحيرة، والإسماعيلية، القليوبية، والشرقية.

ومن جهتها قالت الدكتورة إيناس عبد الرحمن وكيل المعهد لشئون المعامل الفرعية، إنه تم من خلال المعمل الفرعي بدمنهور، الانتهاء من فعاليات اليوم التدريبي الصيفي لطلبة كلية الطب البيطري جامعة دمنهور بقسم صحة الأغذية والبكتريولوجى - والفطريات، كذلك تم من خلال المعمل الفرعى ببنها مواصلة خطة رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان بمحافظة القليوبية، حيث واصل فريق الجودة بالمعمل الإشراف على تلك المراكز لتأهيلها للحصول على شهادة الهاسب والتى تضمن كوب لبن صحى وامن للمواطن المصرى وفق المعايير القياسية العالمية.