اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 أغسطس 2022 03:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

معهد بحوث الصحة الحيوانية ينتهى من تنفيذ أنشطة توعوية وإرشادية بـ4 محافظات

الخميس، 11 أغسطس 2022 02:37 م
معهد بحوث الصحة الحيوانية ينتهى من تنفيذ أنشطة توعوية وإرشادية بـ4 محافظات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية و الوادى المتصدع - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والإرشادية خلال هذا الأسبوع في 4 محافظات، تنفيذا لتوجيهات القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.
 
وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير المعمل، إنه تم خلال هذا الأسبوع، من خلال المعامل الفرعية للمعمل تكثيف العمل الإرشادي والميداني، لتوعية المربيين، بكافة الامور المتعلقة بصحة الحيوانات والطيور، حيث تم تنفيذ هذه الأنشطة في محافظات البحيرة، والإسماعيلية، القليوبية، والشرقية.
 
ومن جهتها قالت الدكتورة إيناس عبد الرحمن وكيل المعهد لشئون المعامل الفرعية، إنه تم من خلال المعمل الفرعي بدمنهور، الانتهاء من فعاليات اليوم التدريبي الصيفي لطلبة كلية الطب البيطري جامعة دمنهور  بقسم صحة الأغذية والبكتريولوجى - والفطريات، كذلك تم من خلال المعمل الفرعى ببنها مواصلة خطة رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان بمحافظة القليوبية، حيث واصل فريق الجودة بالمعمل الإشراف على تلك المراكز لتأهيلها للحصول على شهادة الهاسب والتى تضمن كوب لبن صحى وامن للمواطن المصرى وفق المعايير القياسية العالمية.
 
وتابعت وكيل المعمل، أنه تم من خلال المعمل الفرعي بالإسماعيلية، تنفيذ يوم توعوي، بهدف توعية المرأة الريفية والمربي الصغير حول التربية الآمنة والصحية للطيور وأهم الأمراض التي تصيب الطيور وطرق الوقايه منها، كذلك تم من خلال المعمل الفرعي بالشرقية، متابعة التحصينات ضد مرض الحمى القلاعية  وحمي الوادي المتصدع وارشادهم باهمية التحصين ضد هذه الأمراض وطمأنة المواطنين على توفر تحصين ضد العتره الجديدة للمرض وأهمية التأمين على الماشية وحرص الدولة على المواطن وثروته الحيوانية وتعريف المربين بأهمية الترقيم.

وزارة الزراعة

الطيور

صحة الحيوان

الوادى المتصدع



الموضوعات المتعلقة

تحصين 243 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:25 م

تحصين 40 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببنى سويف

الإثنين، 01 أغسطس 2022 02:21 م

تحصين 227 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 12:49 م

استمرار تحصين المواشي ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالأقصر.. صور

الإثنين، 01 أغسطس 2022 10:17 ص

الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.. بيطرى الأقصر تطعم 13492 رأس ماشية وغنم.. وتؤكد تنفيذ أعمال 273 ندوة إرشادية بيطرية لتوعية المربين.. صور

الإثنين، 01 أغسطس 2022 06:00 ص

تحصين 50 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالإسكندرية

الأحد، 31 يوليه 2022 05:07 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة