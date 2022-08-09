وزير الزراعة: إعطاء أكثر من 3.3 مليون جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية

كتبت أسماء نصار

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت 14 يوليو 2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و750 ألف و500 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 883 ألف و315 رأس أبقار، 434 ألف و25 رأس جاموس، 375 ألف و535 رأس أغنام، 57 ألف و625 رأس ماعز" حتى 7 اغسطس الجاري.

كما تم تحصين مليون و561 ألف و354 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 763 ألف و726 رأس أبقار، 421 ألف و213 رأس جاموس، 317 ألف و612 رأس أغنام، 56 ألف و723 رأس ماعز، 2080 راس جمال " حتى 7 اغسطس الجاري أيضا.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.