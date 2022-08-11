"معا لمواجهة تغير المناخ" ندوة توعوية لجهاز البيئة فى "صناعية قويسنا"

كتبت منال العيسوي

أكد المهندس محمد قطب رئيس الإدارة المركزية لفرع وسط الدلتا بطنطا ، أن إدارة الإعلام والتوعية بالفرع اطلقت عدد من اللقاءات التوعوية بقضية التغيرات المناخية فى طار خطة العمل الخاصة بمؤتمر الأطراف والمزمع عقده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022 وتحت شعار " Cop 27 " معا لمواجهة تغير المناخ ".

وأوضح محمد وحيد الخولى أخصائي الإعلام والتوعية البيئية، بفرع وسط الدلتا فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه في إطار التعاون المثمر والبناء بين الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا بطنطا، والجهاز الإداري لمنطقة مبارك الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية وتنفيذا لبروتوكول التعاون بينهما لرفع الوعى البيئي لدى العاملين بالشركات والمصانع وفئات المجتمع المختلفة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قامت إدارة الإعلام والتوعية البيئة بالفرع اليوم بتنفيذ ندوة توعية بيئية عن ((التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى وتأثيرها على البيئة وصحة الإنسان وطرق الحد من الانبعاثات الغازيه )) وذلك بمقر أحد الشركات للمستلزمات الطبية بمنطقة مبارك الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية .

وأكد الخولى أنه تناولت الندوة أسباب التغيرات المناخية وتأثيرها السلبى على البيئة، طبقا لتكليفات الدكتور على ابوسنة رئيس جهاز شئون البيئة بالوزارة ، و عصام عامر رئيس قطاع الفروع لجهاز شئون البيئة بالوزارة، مشيرا إلى انه تم إلقاء الضوء على الآثار البيئية والإقتصادية والصحية، المترتبة على التغيرات المناخية، كما تم شرح لمفهوم التغيرات المناخية ، والآثار المترتبة على التغيرات المناخية وأثرها على البيئة وصحة الإنسان، و مفهوم الاحتباس الحراري ، ومظاهر التغيرات المناخية، ومفهوم التوازن البيئي، وتأثير التغيرات المناخية على الزراعة، و السياحةو الصحة ، والتأكيد على أهمية تطوير وسائل النقل والمواصلات للحفاظ على وجود بيئة نظيفة ونقية، وأهمية الطاقة الجديدة والمتجددة.

جدير بالذكر أنه تناولت الندوة أيضا الدور الفعال الذى تقوم به وزارة البيئة وفروعها الإقليمية فى مواجهة التصدى لظاهرة التغيرات المناخية، وفى نهاية الندوة تم التفاعل وطرح الأسئلة.