وزيرة البيئة: الجمهورية الجديدة تجربة رائدة ستعرض أمام العالم فى الـCop27

كتبت منال العيسوي

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أن مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ Cop 27 فرصة لعرض تجربة الجمهورية الجديدة، فى ظل التحول الذى تخوضه مصر فى مجال الطاقة المتجددة وغيرها وكافة مناحى الحياة التى تشكل جهوداً فى إطار مكافحة التغير المناخي.

واوضحت وزيرة البيئة، أنه منذ فتح باب التسجيل للمشاركة فى قمة المناخ 24 يونيو الماضى، والإعداد فى تزايد حيث أنه من المتوقع مشاركة أكثر من 30 ألف خلال انعقاد المؤتمر ، وأن أعداد الطلبات المقدمة فاقت المتوقع وفاقت المؤتمرات التى تم إعدادها منذ عام 2015، مؤكدة إن الطلبات كبيرة وفنادق شرم الشيخ ستكون ذات جاهزية لاستقبال هذه الوفود المشاركة، تحت إشراف كامل من وزراتى الصحة والسياحة.

كما أكدت وزيرة البيئة على أهمية عقد القمة فى مصر بالتزامن مع بدء التعافى من جائحة كورونا والدور المصرى الأفريقى المتنامى منذ عام 2015 وان مصر اصبحت لاعب رئيسى فى قضية تمثل قضية حياة فى كافة الدول".