مصرع عاطل سقط من نافذة شقة للهرب من خاطفيه في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مصرع عاطل نتيحة سقوطه من نافذة شقة بمنطقة الهرم، حيث تبين أن عدد من الأشخاص اختطفوه بسبب خلافات مالية بينهم، وخلال محاولته الهرب اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من نافذة شقة في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم التوصل لهوية المتوفي، وتبين أنه عاطل، وكشفت التحريات، أنه تعرض لاحتجاز من جانب مجموعة من الأشخاص، بسبب خلافات مالية بينهم، وأثناء محاولته الهرب اختل توازنه وسقط من النافذة مفارقا الحياة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.