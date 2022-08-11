اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 02:54 م
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مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى

الخميس، 11 أغسطس 2022 02:00 م
مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى ، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى. 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية في طريق الفيوم الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.
 
وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتوفى فى الحال، وتم نقله الي المستشفى. 
 
 وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 
 
 

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