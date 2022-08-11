مركز تحديث الصناعة يوقع مذكرة تفاهم لتحسين استراتيجيات الموارد البشرية بالقطاع الخاص

كتب إسلام سعيد

في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتطوير القوى العاملة ورفع كفاءة سوق العمل من خلال تحسين بيئة العمل وتنمية المهارات وزيادة فرص العمل، وقع مركز تحديث الصناعة مذكرتي تفاهم مع مشروع "قوى عاملة مصر"(Workforce Egypt) المُمول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) و"الجمعية المصرية لإدارة الموارد البشرية" (EHRMA)، بهدف تنفيذ برنامج "تحسين استراتيجيات الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الخاص"، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتطوير القوى العاملة.

وأكد المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، في كلمته عقب توقيع مذكرة التفاهم أن بناء شراكة مع مشروع قوى عاملة مصر من شأنه بناء قدرات القوى العاملة المصرية وفقاً للمعايير الدولية، سيساهم في توفير خدمات تطوير الأعمال وتحسين استراتيجيات الموارد البشرية وتوفير العمالة الماهرة للشركات والمصانع المُسجلة لدي مركز تحديث الصناعة.

وأوضح عبد الكريم، أن مركز تحديث الصناعة ممثلا لوزارة التجارة والصناعة يعمل على رفع تنافسية وتطوير أداء القطاع الخاص الصناعي ومن محاور العمل تطوير منظومة التدريب الصناعي في مصر، وبناء شراكات محلية ودولية لبناء قدرات القوى العاملة وتوفير عمالة فنية ماهرة قادرة علي التعامل مع التحديات التكنولوجيا ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة واحتياجات قطاع الصناعة من تدريب ورفع مهارات لتوفير فرص عمل مناسبة لهذه الثورة الصناعية.

ومن جانبه، قال محمد فوزي، نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر (Workforce Egypt) المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ان أهمية تعزيز دور القطاع الخاص لبرنامج "تحسين استراتيجيات الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الخاص" والمختص "بالتوظيف، وإعادة التدريب، واستبقاء العمالة" والمعروف باسم برنامج الـ 3R من خلال الشراكة مع مركز تحديث الصناعة والجمعية المصرية لإدارة الموارد البشرية وهي جمعية رائدة في مجال تنمية الموارد البشرية وإدارتها، سوف يأتي بثماره على تنمية مهارات العاملين وتقليص معدلات دوران العمالة لضمان الاستدامة.

ويعمل مركز تحديث الصناعة على تطوير منظومة التدريب الصناعي في مصر، وبناء شراكات محلية ودولية من شأنها بناء قدرات القوى العاملة المصرية وفقاً للمعايير الدولية، الأمر الذي يؤكد على توفير عمالة فنية ماهرة تلبي احتياجات قطاع الصناعة وتوفير فرص عمل من شأنها أن تؤمن حياة كريمة للعامل المصري؛ فسيقوم المركز وفقاً لمذكرة التفاهم الموقَّعَة بترشيح بعض من أعضاء فريق العمل بالمركز لبناء قدراتهم لتقديم برنامج الـ3R، وترشيح بعض من الشركات المُسجلة بالمركز لتنفيذ البرنامج بها، وتخصيص مسؤول أو أكثر من فريق عمل المركز الرئيسي والأفرع التابعة له لتولّي مسؤولية برنامج الـ3R، وذلك في ضوء معايير مُحددة مُسبقاً ومتفق عليها من قبل الطرفين.