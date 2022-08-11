محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة ويسلمهم لاب توب

كتب سيد الخلفاوى

كرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة القاهرة والبالغ عددهم 4 طلاب بمنحهم شهادات تقدير وأجهزة لاب توب ودرع المحافظة تكريماً لهم على حرصهم على التفوق والتميز.

وأكد محافظ القاهرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي الاهتمام الأكبر للعملية التعليمية ويسخر جميع إمكانيات الدولة لخدمة التعليم وتطويره، ويحرص دائما على أن يكون الطالب المصري في مسار التعليم الحديث على مستوى العالم.

وأعرب محافظ القاهرة عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من أبنائه الطلبة والطالبات كتقليد سنوى تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد مؤكداً أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظراً لدورهم المهم فى الدفع بأبنائهم للتفوق خاصة في ظل نظام دراسي جديد.

كما طالب المحافظ أبنائه الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم حيث إن مصر تعتمد على عقول ابنائها المتفوقين في كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.

يذكر أن القاهرة قد حصلت على 4 مراكز بين أوائل الجمهورية من بينهم كيرلس سامح حسنى الأول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى من مدرسة الكرمة الثانوية الخاصة لغات بإدارة الخليفة التعليمية بمجموع 368.5 درجة، وساندى معاذ مقبول من مدرسة راهبات الأرمن الكاثوليك الثانية على الشعبة الأدبية بإدارة مصر الجديدة التعليمية بمجموع 384 درجة، ومروان أحمد سمير الرابع مكرر رياضة من مدرسة رواد المستقبل الخاصة لغات ادارة الخليفة التعليمية بمجموع 404 درجات، وأحمد سمير عبد العزيز السادس مكرر بالشعبة الأدبية من مدرسة الشهيد طيار أسامة أحمد اسماعيل الرسمية بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية بمجموع 380 درجة.

شهد الاحتفال اللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم ، ود عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمهات والمعلمين وعدد من قيادات المحافظة ومديرية التربية والتعليم.