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المدارس تسلم طلاب الثانوية العامة شهادات النجاح المؤمنة

الخميس، 11 أغسطس 2022 10:01 ص
المدارس تسلم طلاب الثانوية العامة شهادات النجاح المؤمنة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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بدأت المدارس الثانوى صباح اليوم تسليم طلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الأول للثانوية العامة 2022، الشهادات المؤمنة، حيث تتضمن الشهادة الرقم السرى الذى يستخدمه الطالب فى إجراء تنسيق القبول بالجامعات.
 
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022، حيث يتاح للطالب التقدم إلكترونيا عبر الرابط التالى.
 
 
تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تظلمات الثانوية العامة على النتيجة، ونقدم فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات التظلم.
 
- جميع خطوات التقدم بتظلم تتم إلكترونيا.
 
- متاح التظلم على نتيجة جميع المواد الدراسية.
 
- يسدد الطالب رسوم 300 جنيه عن كل مادة دراسية
 
- يتابع الطالب موعد الاطلاع على كراسة الإجابة عبر موقع الوزارة.
 
- يذهب جميع الطلاب إلى الكنترول الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر.
 
- يحصل الطالب المتظلم على صورة البابل شيت ونموذج إجابة.
 
- يطلع الطالب على إجابته المتمثلة فى تظليل الدائرة الصحيحة ومقارنتها بنموذج الإجابة.
 
- فى حالة زيادة درجات الطالب يتم استرداد رسوم التظلم.
 

التربية والتعليم

التظلم على نتيجة الثانوية العامة

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة

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خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022

تظلمات الثانوية العامة 2022

لينك تظلمات الثانوية العامة 2022

موقع تظلمات الثانوية العامة 2022



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