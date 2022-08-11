محافظ أسوان: الشراكة مع المجتمع المدنى قاعدة تبنى عليها الدولة جهودها لخدمة الفئات الأكثر احتياجا

أسوان - عبد الله صلاح

أكد أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك قناعة لدى الدولة المصرية وإيمان كامل بأهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى باعتبار ذلك القاعدة التى تبنى عليها الدولة جهودها لتقديم الخدمات المطلوبة للفئات الأكثر احتياجا، والتمكين الاقتصادى للمرأة والشباب، بجانب مجابهة التلوث البيئى بكافة أنواعه وخلق مناخ وبيئة نظيفة فى إطار استراتيجية التغير المناخي لمحافظة أسوان، فى ظل الاهتمام الغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى بقضية التغير المناخى، الذى سيتوج بتنظيم واستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ ( كوب 27 ) بشرم الشيخ.

وعقد محافظ أسوان اجتماعا موسع بحضور هارجيت ساجان وزير التنمية الدولية، والوزير المسؤول عن الوكالة الكندية للتنمية الاقتصادية لمنطقة المحيط الهادى، وسفير كندا بمصر لويس دوما، ورئيس هيئة المعونة الكندية، ومسئولين بجمعيات مجتمع مدنى.

وأشار عطية إلى أهمية الاستثمار الأمثل لعلاقات الصداقة والتعاون مع الجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدنى، موضحاً أنه "تم استعراض أبرز التحديات التى يتم السعى الجاد للتعامل معها بروح التكاتف والتلاحم والصداقة التى تجمع بيننا لإيجاد الحلول الغير تقليدية مما يساهم فى تحويل هذه التحديات إلى محطات إنجاز وعمل نشط وفعال بين محافظة أسوان، والجانب الكندى، ومؤسسة أغاخان للتنمية، وخاصة أن هناك الكثير من القضايا الملحة التى تحتاج للتدخل المباشر وسرعة التعامل معها، وفى مقدمتها التغيرات المناخية التى تسبب أضراراً جسيمة، ومنها موجة السيول الشديدة فى نوفمبر الماضى، فضلاً عن التعامل مع مشكلة النظافة والقضاء على المخلفات للحفاظ على البيئة".

ووجه محافظ أسوان، الدعوة للوزير هارجيت ساجان لزيارة أسوان ليشاهد بنفسه ثمرة الجهود المشتركة بين محافظة أسوان ومؤسسة أم حبيبة برعاية ودعم من هيئة المعونة الكندية.



محافظ أسوان يشارك فى الإجتماع المشترك لتغير المناخ



الاجتماع المشترك لتغير المناخ



محافظ أسوان يشارك فى الاجتماع المشترك لتغير المناخ