كيف يمكن مساعدة المراهق المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

كتب - حسام الشقويرى

يؤثر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على جميع جوانب حياة المراهق، وبصفتك أحد الوالدين، يجب أن يكون هدفك الأول هو التحدث بصراحة مع ابنك المراهق، وكن داعمًا فى جميع الأوقات، ويمكنك أيضًا الاستعانة بطبيب الأطفال للمساعدة فى مناقشة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وعلاجه، وفقا لما نشره موقع WebMD.

ومن خلال اتخاذ الإجراءات التالية يمكنك مساعدة ابنك المراهق على إدارة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه:

قدم توقعات وتوجيهات وحدود واضحة ومتسقة.

ضع جدولًا يوميًا وقلل من عوامل التشتيت إلى الحد الأدنى.

دعم الأنشطة التي يمكن أن يحقق فيها ابنك المراهق نجاحًا شخصيًا (الرياضة أو الهوايات أو دروس الموسيقى ، على سبيل المثال).

قم ببناء احترام الذات لدى ابنك المراهق من خلال تأكيد السلوك الإيجابي.

كافئه على السلوك الإيجابي.

ضع عواقب للسلوك السيئ.

ساعد ابنك المراهق في الجدولة والتنظيم.

حافظ على روتين منظم لعائلتك مع نفس وقت الاستيقاظ ووقت الطعام ووقت النوم.

قم بإعداد نظام تذكير فى المنزل لمساعدة ابنك المراهق على البقاء فى الموعد المحدد وتذكر المشاريع المستحقة.

تأكد من تضمين الواجب المنزلى ووقت اللعب فى الجدول.

اعمل مع معلمى ابنك المراهق للتأكد من أن ابنك المراهق يقوم بمهمة في المدرسة.

ابق هادئًا عند تأديب ابنك المراهق.

كن قدوة حسنة.

تأكد من حصول ابنك المراهق على قسط وافر من النوم.

استخدم أدوات تنظيم الواجبات المنزلية والدفاتر.

شدد على أهمية قيام طفلك بتدوين المهام وإحضار الكتب المطلوبة إلى المنزل.

العيش بشكل جيد مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يعنى الالتزام بالعلاج.