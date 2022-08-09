ما علامات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين؟

كتبت فاطمة خليل

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) لا يقتصر على الأطفال فقط لكن يمكن تشخيص البالغين أيضًا به، وهو أكثر شيوعًا عند الرجال البالغين، ويعاني الأشخاص المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من صعوبة في الانتباه في المدرسة أو العمل أو المنزل وحتى عندما يحاولون التركيز، يجدون صعوبة في الانتباه، بحسب موقع "familydoctor".

أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند البالغين



من المرجح أن يكون البالغون المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مشتتين أو مهملين أو مندفعين.

والشخص الذي يجد صعوبة في الانتباه قد يكون مصابًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين إذا كان لديه 6 أو أكثر من الأعراض التالية:

-لديه صعوبة في اتباع التعليمات.

-لديه صعوبة في التركيز على الأنشطة في المدرسة والعمل و / أو المنزل.

-ينتقل من شيء إلى آخر ، أحيانًا دون إكمال الأول.

-يفقد الأشياء في كثير من الأحيان.

-يبدو أنه لا يستمع.

-لا يولي اهتماما كبيرا للتفاصيل.

- يبدو غير منظم.

-لديه مشكلة في المهام التي تتطلب التخطيط المسبق.

-ينسى الأشياء.

-قد يعاني الشخص المندفع من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط عند البالغين إذا ظهرت عليه الأعراض التالية.

-يتخذ القرارات بسرعة، في كثير من الأحيان دون التفكير فيها.

-يقاطع الناس.

- التململ أو لا يمكن أن يكون ساكنًا.

- ينفد صبره أو يواجه صعوبة في انتظار دوره.

ما الذي يسبب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين؟



لا ينتج الأشخاص المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مواد كيميائية كافية في أجزاء معينة من الدماغ تساعد في تنظيم الأفكار ويُعتقد أن هذا هو سبب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

قد يكون النقص في المواد الكيميائية بسبب جينات الشخص. تظهر الأبحاث أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين لديهم فرد من العائلة مصاب بهذا الاضطراب.

تشير الأبحاث الحديثة إلى وجود عوامل خطر معينة للإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، بما في ذلك:

التدخين أثناء الحمل.

التعرض للسموم البيئية (الرصاص).

إصابة الدماغ.

انخفاض الوزن عند الولادة.

الجينات.