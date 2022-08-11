فتح باب الالتحاق للطلاب الوافدين المقيدين على منح الأزهر للعام الجامعى 22-23

كتب لؤى على

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا للطلاب الوافدين المقيدين على منح الأزهر الشريف الكترونيا .

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا يأتي في إطار جهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، نحو التحول الرقمي وتماشيًا مع السياسة العامة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تسجيل الرغبات متاح للكليات العملية والنظرية حتى يوم 15/9/2022م أما بالنسبة إلى الكليات الشرعية والعربية فمستمر حتى 13/10/2022م.

وأشار الشربيني الى أن الجامعة تقبل الطلاب الوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية او مايعادلها وثانوية معهد البعوث الإسلامية او مايعادلها وثانوية القراءات، إضافة إلى الطلاب الوافدين الحاصلين على الشهادة الثانوية المعادلة للثانوية العامة المصرية؛ طبقًا للضوابط والشروط، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات يجب على المتقدمين اتباعها وهي كما يلي:

يقوم المتقدمين بتسجيل بياناتهم من خلال الرابط التالي

يقوم الطالب بادخال رقم جواز السفر المسجل لدى ادارة الطلاب الوافدين بمدينة البعوث والرمز التاكيدي وذلك حتي يتمكن من التسجيل علي الموقع الالكتروني.

بعد ملئ البيانات الأساسية بنجاح يقوم الطالب بتسجيل الكليات التي يرغب في الالتحاق بها من خلال الضغط على تسجيل الرغبات وبعد اختيار الكليات التي يرغب بالالتحاق بها يقوم الطالب بطباعة هذه الرغبات والتوقيع عليها.

يتوجه الطالب إلى مكتب تنسيق القبول الفرعي بالإدارة العامة للطلاب الوافدين ومعه جميع المستندات ومقره: القاهرة -العباسية – مدينة البعوث الإسلامية- أمام نادي اتحاد الشرطة الرياضي- بجوار جوازات البعوث.

وسوف يتعرف الطالب على نتيجة التنسيق ومعرفة الكلية التي تم ترشيحه إليها من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الوافدين مرة أخرى، ومعرفة الكلية المرشح لها وطباعة بطاقة الترشيح.