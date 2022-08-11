غرق فلاح لانزلاق قدميه بترعة بقرية بكفر الشيخ

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بورود بلاغ من “ ع . ا . ع . ا ” 57 عام، ويعمل فلاح، يفيد بغرق نجله بإحدى ترع قرية سنهور المدينة التابعة لدائرة المركز، وبسؤاله عما حدث أكد بأن نجله كان يقوم بالعمل بالأرض الزراعية، وأثناء قيامه بالعمل في الأرض الزراعية الخاصة به، انزلقت قدمه وسقط بترعة متاخمة للأرض الزراعية الخاصة به، فيسقط في الترعة ليتمكن أهالي القرية من إنتشاله ولكنه قد فارق الحياة.

علي الفور انتقلت قوة أمنية إلي موقع البلاغ وتبين أن الجثمان لشخص يدعى إسلام، نجل المبلغ، فيما جرى استدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي علي الجثمان، حيث أكد بأنه لايوجد شبهة جنائية حول الوفاة وأنه لاتوجد إصابات ظاهرية بالجثمان وأن الوفاة نتيجة اسفسكيا الغرق.

تحرر محضر بالواقعة رقم 7388 إداري مركز شرطة دسوق، فيما جاري العرض علي جهات التحقيق بمركز دسوق، التى صرحت بدفن جثمان الشاب.