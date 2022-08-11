عطلات الرؤساء.. بايدن فى جزيرة منعزلة وأوباما وترامب يفضلان ملاعب الجولف

كتبت ريم عبد الحميد

وصل الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الخميس، إلى جزيرة بولاية كارولينا الجنوبية لقضاء عطلة مع أسرته، وهى الرحلة التى من المتوقع أن تستمرا أسبوعا واحدا على الأقل.

وبحسب ما ذكرت شبكة فوكس نيوز، فإن عائلة بايدن ستمكث فى مقر إقامة خاصة يمتلكه "أحد الأصدقاء" على جزيرة كياوا، وهى وجهة ثرية ومنعزلة.



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وصاحب هانتر بايدن، نجل الرئيس، جو وجيل بايدن على متن طائرة الرئاسة إير فورس وان التى انطلقت من واشنطن، وحضرت أيضا زوجة هانتر ميليسا كوهين وحفيد الرئيس بيو.

وتشير فوكس نيوز إن العطلات الصيفية المتأخرة شائعة بين الرؤساء الأمريكيين، لكن رحلة بايدن تأتى فى الوقت الذى من المتوقع فيه أن يصوت مجلس النواب على قانون هام يتعلق بالحد من التضخم، والذى يعد فى صدارة أولويات البيت الأبيض.



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ومن المرجح أن تؤجل العطلة توقيع القانون، ولم يحدد البيت الأبيض موعد عودة بايدن إلى واشنطن.

وتقول فوكس نيوز إن الرؤساء السابقين جورج دبليو بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب، قاموا جميعا بعطلات مماثلة أثناء توليه الحكم. واعتاد بوش أن يمضى الوقت فى مزرعته فى تكساس، بينما كان أوباما وترامب يفضلان منتجعات الجولف فى نيو إنجلاند.

وفى حين أن رحلة بايدن قد تعطل توقيع القانون، فإن أغلب العمل الصعب المتعلق بمفاوضات قانون خفض التضخم قد تم الانتهاء منها. وتم تمريره من مجلس الشيوخ يوم الأحد الماضى، وقالت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلسوى إنها تخطط لتمريره من المجلس دون تعديلات.