ضبط مسجل خطر بعد تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضى

عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصر إجرامى بالدقهلية، وبحوزته كمية من مخدر البانجو بقصد الإتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وردت معلومات للأجهزة الأمنية مفادها قيام (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من إحدى الأراضى الزراعية بالمنطقة محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور ولدى إستشعاره بالقوات قام بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، فبادلته القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف ، وتم ضبطه ، وتبين إصابته بعيار نارى ، وضُبط بحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر البانجو وزنت 30 كيلو جرام) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى ، وتم نقل المذكور للمستشفى لتلقى العلاج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.