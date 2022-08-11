سفير الهند بالقاهرة يزور الأهرامات ويحضر عروض الصوت والضوء

كتب عبد الحليم سالم

استقبلت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، سفير الهند بالقاهرة اجيت جوبتيه وأسرته لحضور عرض الصوت والضوء بالهرم، وكان في استقباله فاروق جعفر نيابه عن محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي، يأتي هذا فى إطار سلسلة من الزيارات المهمة لعروض الصوت والضوء فى مختلف مناطقها خلال الفتره الأخيرة.

وقد صرح محمد عبد العزيز، بأنه تم استضافة سفير الهند بالقاهرة اجيت جوبتيه وأسرته لحضور عرض الصوت والضوء، والتي تعتبر من الزيارات المهمة التي لها مردود إيجابي للسياحة الهندية الوافدة لمصر وخاصة فى ظل شغف السائح الهندى بالسياحة الثقافية واهتمامه بالمزارات التاريخية المصرية.

وأبدى السفير حرصه بشكل دائم علي حضور عروض الصوت والضوء حيث حضر خلال زيارته لمدينة الأقصر في إجازة رأس السنة الميلادية عرض الصوت والضوء بمعبد الكرنك والذى وصفه علي حد تعبيره بالعرض الساحر كما عبر عن امتنانه وسعادته بحضور عرض تاريخي كعرض الصوت والضوء بالهرم.

جدير بالذكر أن الشركة استقبلت العديد من الشخصيات المهمة منها ساركوزى رئيس فرنسا السابق وسفراء الدول الأفريقية.