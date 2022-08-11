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رئيس جامعة بنها يكرم مندوبى المالية بالجامعة تقديرًا لجهودهم

الخميس، 11 أغسطس 2022 11:27 ص
رئيس جامعة بنها يكرم مندوبى المالية بالجامعة تقديرًا لجهودهم رئيس جامعة بنها يكرم مندوبي المالية بالجامعة
القليوبية - إبراهيم سالم

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كرم الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور أحمد هريدي مدير المديرية المالية بالقليوبية، مندوبي المالية بإدارة الجامعة والكليات تقديراً لجهودهم المبذولة خلال عملهم بالجامعة، جاء ذلك بحضور شيرين شوقي أمين عام الجامعة، وحاتم عوض الله مراقب عام الحسابات بجامعة بنها، ورفعت خليل مدير عام الوحدات الحسابية بالمديرية.

وقال الدكتور جمال سوسة، إن مندوبي المالية لهم دوراً عظيماً في الحفاظ علي المال العام من خلال تفعيل الرقابة الداخلية والعمل في منظومة الفريق والتعاون التام مع الجامعة فهم الدرع المالي الواقي للجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار تشجيع شركاء العمل مع الجامعة على بذل مزيد من الجهد، وخلق بيئة عمل مناسبة ومحفزة للجميع لضمان إدارة ناجحة تُخطط بجد للمستقبل.

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

خلال التكريم
خلال التكريم

 

خلال تكريم مندوبي المالية بجامعة بنها
خلال تكريم مندوبي المالية بجامعة بنها

 

رئيس جامعة بنها يكرم مندوبي المالية
رئيس جامعة بنها يكرم مندوبي المالية

 


اخبار القليوبية

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الدكتور أحمد هريدي

مدير المديرية المالية بالقليوبية

مندوبي المالية بإدارة الجامعة



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