حبس المتهمين بخطف عاطل وإجباره على إلقاء نفسه من شرفة منزل بالهرم 4 أيام

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالهرم حبس المتهمين بخطف عاطل وإجباره على إلقاء نفسه من شرفة شقة بالهرم بسبب خلافات مالية بينهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطبيب الشرعى لتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مصرع عاطل نتيحة سقوطه من نافذة شقة بمنطقة الهرم، حيث تبين أن عدد من الأشخاص اختطفوه بسبب خلافات مالية بينهم، وخلال محاولته الهرب اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة.

وكشفت التحريات، أن المجنى عليه تعرض لاحتجاز من جانب مجموعة من الأشخاص، بسبب خلافات مالية بينهم، وأثناء محاولته الهرب اختل توازنه وسقط من النافذة مفارقا الحياة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.