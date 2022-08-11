جامعة الإسكندرية: استضفنا لأول مرة طلاب الجامعات الأهلية والحكومية فى البطولة الشاطئية

قال الكابتن طاهرالزيني ، مدير إدارة النشاط الرياضى بجامعة الإسكندرية، إن معسكر باجوش يقع فى الكيلو 250 قبل 48 كيلو من محافظة مطروح فهى منطقة ساحرة على الساحل الشمالى .

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن جامعة الإسكندرية استضافت 21 جامعة حكومية وخاصة واهلية موضحا أنه لأول مرة هذا العام فى البطولة الرابعة جامعات من كافة أنحاء الجمهورية، بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا.

وأشار إلى أنها كانت 4 أيام من السعادة تم تنظيم لهم برنامج ترفيهي بالإضافة إلى برنامج البطولات الرياضية ومسابقات ترويحية وتسليم جوائز بالتعاون مع الاتحاد العام الالعاب التروحيه الذى إقامة مسابقة لأول مرة " فوت فولى".

وأوضح أن البطولات الرياضية تضمنت كرة قدم شاطئية شارك فيها 21 جامعة ، طائرة شاطئية شارك فيها 16 جامعة ، والسباحة وتنس الطاولة بالإضافة الى الاتحاد الرياضى للجامعات مجموعة من الالعاب الترويحية لمشرفى الجامعات والطلاب.

وأكد أن المعسكر والبطولة الهدف منها خلق روح الاخوه والتعاون والترابط بين الطلاب.