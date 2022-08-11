تنسيق الجامعات 2022.. توافد طلاب الثانوية العامة على معامل تنسيق هندسة القاهرة

شهدت معامل تنسيق كلية الهندسة بجامعة القاهرة توافد طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات ضمن أعمال المرحلة الأولى للتنسيق ، وذلك بعد استلام الطلاب شهادات الثانوية العامة من المدارس .
وانطلقت المرحلة الأولى للتنسيق اليوم الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.
عدد الطلاب: 22475
• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.
عدد الطلاب: 15220
• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر
عدد الطلاب: 80063
• إجمالي عدد الطلاب: 117758
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