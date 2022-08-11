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المدارس تسلم طلاب الثانوية العامة إخطارات امتحانات الدور الثانى

الخميس، 11 أغسطس 2022 11:11 ص
المدارس تسلم طلاب الثانوية العامة إخطارات امتحانات الدور الثانى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت المدارس الثانوى، أن استمارة النجاح لطلاب الثانوية العامة متوفرة اليوم فى المدارس يستطيع الطالب استلامها، كما أكدت المدارس أنه سيتم تسليم أيضا طلاب الدور الثانى اخطارات الامتحانات، وأيضا إخطار الرسوب للطلاب الباقين للإعادة للعام الدراسى المقبل.
 
وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن الامتحانات تبدأ 20 أغسطس الجارى وتنتهى 30 من نفس الشهر، حيث يؤدى يوم السبت 20 أغسطس الطلاب الامتحان فى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أعلنت رابط التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022، حيث يتاح للطالب التقدم الكترونيا عبر الرابط التالى.
 
https://tazalom.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR2KmK-xibq_0-OI7Vm0jDnbgD2h9bmPohZd-2GiCzYguriXyRNTwuDEdVQ
 
 
 
تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تظلمات الثانوية العامة على النتيجة، ونقدم فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات التظلم.
 
- جميع خطوات التقدم بتظلم تتم إلكترونيا.
 
- متاح التظلم على نتيجة جميع المواد الدراسية.
 
- يسدد الطالب رسوم 300 جنيه عن كل مادة دراسية
 
- يتابع الطالب موعد الاطلاع على كراسة الإجابة عبر موقع الوزارة.
 
- يذهب جميع الطلاب إلى الكنترول الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر.
 
- يحصل الطالب المتظلم على صورة البابل شيت ونموذج إجابة.
 
- يطلع الطالب على إجابته المتمثلة فى تظليل الدائرة الصحيحة ومقارنتها بنموذج الإجابة.
 
- فى حالة زيادة درجات الطالب يتم استرداد رسوم التظلم.
 

التربية والتعليم

التظلم على نتيجة الثانوية العامة

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