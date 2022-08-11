العربية: خروج عدد من الرهائن المحتجزين داخل البنك وسط بيروت

كتب أحمد عرفة

أكد مراسل قناة العربية في خبر عاجل بثته القناة منذ قليل، خروج عدد من الرهائن المحتجزين داخل البنك وسط بيروت، وقال مراسل قناة العربية، إن محتجز الرهائن سيخرج بعد الاتفاق على تسليمه جزءا من وديعته.

وفى وقت سابق، تفاقمت أزمة الودائع المصرفية في بنوك ومصارف لبنان، حيث لا يستطيع المودعون الحصول على أموالهم في ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة السيولة في لبنان، وسبق أن نظم المودعين عدة وقفات احتجاجية أمام مصرف لبنان المركزى، مطالبين البنوك بتحمل تبعات الانهيار الاقتصادى.

وفى تطور خطير للأزمة، قام أحد المودعين بـ"فدرال بنك" فرع الحمرا ببيروت باقتحام البنك واحتجاز رهائن من بينهم موظفين ومتعاملين، وإطلاق 3 رصاصات تحذيرية قبل احتجاز الرهائن إضافة لحيازته مادة حارقة هدد بإشعال نفسه بواسطتها وإحراق البنك، وكل ما يريده هذا المودع الحصول على أمواله التي تبلغ قيمتها 209 آلاف دولار، حيث يرفض البنك صرفها له منذ فترة طويلة.