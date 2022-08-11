اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 أغسطس 2022 01:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الصين توقف واردات اللحوم من شركة أمريكية بعد اكتشاف مادة محظورة

الخميس، 11 أغسطس 2022 12:06 م
الصين توقف واردات اللحوم من شركة أمريكية بعد اكتشاف مادة محظورة لحوم - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت سلطات الجمارك الصينية، اليوم الخميس، أن الصين أوقفت جميع واردات اللحوم من شركة أمريكية بعد اكتشاف مادة محظورة في لحوم البقر المصدرة إلى الصين.

 

وقالت الإدارة العامة الصينية للجمارك إنه تم اكتشاف مادة الراكتوبامين، وهي نوع من مضافات الأعلاف الحيوانية، في شحنة قادمة من الشركة الأمريكية.

 

وأضافت أن الصين ستعلق شحن منتجات اللحوم من الشركة ابتداء من اليوم، مشيرة إلى أنها أبلغت وزارة الزراعة الأمريكية بالقضية، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" التليفزيونية الصينية.

 


الصين

واردات اللحوم

وزارة الزراعة الأمريكية

لحوم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة