الصين توقف واردات اللحوم من شركة أمريكية بعد اكتشاف مادة محظورة

أ.ش.أ

أعلنت سلطات الجمارك الصينية، اليوم الخميس، أن الصين أوقفت جميع واردات اللحوم من شركة أمريكية بعد اكتشاف مادة محظورة في لحوم البقر المصدرة إلى الصين.

وقالت الإدارة العامة الصينية للجمارك إنه تم اكتشاف مادة الراكتوبامين، وهي نوع من مضافات الأعلاف الحيوانية، في شحنة قادمة من الشركة الأمريكية.

وأضافت أن الصين ستعلق شحن منتجات اللحوم من الشركة ابتداء من اليوم، مشيرة إلى أنها أبلغت وزارة الزراعة الأمريكية بالقضية، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" التليفزيونية الصينية.