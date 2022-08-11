اجتماع بمدينة أبوتشت فى قنا يتناول ضرورة ترشيد الكهرباء بالمصالح الحكومية

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت شمال قنا، اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي بحضور رؤساء القري ومديري المديريات لمناقشة الخدمات بالمركز.

وأوضح قدر الشعيني، رئيس المدينة، أن الاجتماع تناول الحديث تعليمات بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في المصالح الحكومية والأندية الرياضية الكبرى، وكذلك فى المحال والمولات التجارية والمقاهي بتحديد موعد العمل والغلق بهما.

وأشار الشعيني، إلي ضرورة زرع الأشجار بالطرق وأمام المصالح الحكومية والوحدات الصحية والمدارس الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية بزراعة مليون شجرة، حسب الكتاب الوارد من رئاسة الوزراء.

وأكد قدري الشعيني، علي خطورة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وحصر الحالات البسيطة والصعبة، وضرورة المتابعة المستمرة وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، بالإضافة لأهمية منظومة النظافة بالقرى والمدينة، مع ضرورة تسوية الطرق ورفع مخلفات الحفر بالقرى التى اكتملت بها خطوط الصرف الصحي.

وكلف رئيس المدينة، رؤساء القرى بالمرور والمتابعة للمصالح والمؤسسات الحكومية، ومراقبة الحضور والانصراف وسير العمل للموظفين، والاهتمام بالمواطن والحرص على راحتهم، وسرعة الاستجابة لمطالبه وبحث شكواه.