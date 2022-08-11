اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 07:45 م
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إصابة شخص فى حريق بمنزل بقرية الورق بسيدي سالم فى كفر الشيخ

الخميس، 11 أغسطس 2022 07:00 م
إصابة شخص فى حريق بمنزل بقرية الورق بسيدي سالم فى كفر الشيخ حريق - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب شخص في حريق بمنزل بقرية الورق التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، وجرى نقله لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

 

وتلقت غرف العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ ومديرية الصحة، إشارة بنشوب حريق بمنزل بقرية الورق التابعة لمركز سيدي سالم، وهرعت سيارات الدفاع المدني لموقع الحريق، وتم اخماد، وتبين أنه بسبب ماس كهربائي، وجاري حصر الخسائر الناجمة عن الحريق.

 

وتبين من التقرير الطبي إصابة محمد ماهر حجازي 35 سنة، بحروق من الدرجة الأولى والثانية في الساق اليمنى والذراع الأيسر، وجار عمل الإسعافات الأولية باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام.


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