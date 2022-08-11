اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 02:58 م
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إحالة موظف إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل شقيقيه بسبب الخلاف على الميراث

الخميس، 11 أغسطس 2022 02:34 م
إحالة موظف إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل شقيقيه بسبب الخلاف على الميراث حبس - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامه بالجيزة، إحالة موظف إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل شقيقيه بسبب الخلاف على الميراث بإطلاق النار عليهما، بمنطقة الوراق في الجيزة وإصابة آخر .

وجدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، في وقت سابق، حبس موظف قتل شقيقيه، بإطلاق النار عليهما، بمنطقة الوراق في الجيزة وأصاب آخر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة شقيقين قتلا على يد شقيقهما الثالث، بعدما أطلق عليهم النيران نتيجة خلافات متعلقة بتقسيم الميراث، واستعلمت عن الحالة الصحية لشقيقهم الرابع، الذي أصيب فى الواقعة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وبدأت التحقيق مع المتهم، حيث وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح نارى بدون ترخيص.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إطلاق أحد الأشخاص النار داخل شقة بمنطقة الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن موظف أطلق النار على شقيقيه مما أسفر عن مصرعهما، وأصاب شقيقه الثالث، بسبب خلافات متعلقة بالميراث، تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والسلاح المستخدم في الجريمة.


جرائم القتل

النيابة العامة

خلافات الميراث

امن الجيزة



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