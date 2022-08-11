أسباب تضخم الكبد وعوامل الخطر

كتبت نهير عبد النبى

تضخم الكبد من أبرز المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic عندما ينتج تضخم الكبد عن أمراض الكبد، فقد يكون مصحوبًا بـ "ألم البطن، إعياء، قئ، غثيان، اصفرار الجلد، بياض العينين".

الكبد هو عضو كبير على شكل كرة يوجد فى الجزء الأيمن العلوى من البطن، يختلف حجم الكبد باختلاف العمر والجنس وحجم الجسم، ويمكن أن تتسبب العديد من الحالات فى تضخمه، بما في ذلك:

- أمراض الكبد

- التليف الكبدي

- التهاب الكبد الناجم عن فيروس بما في ذلك التهاب الكبد A و B و C - أو الناجم عن عدد كريات الدم البيضاء المعدية

- مرض الكبد الدهنى غير الكحولى

- مرض الكبد الدهنى الكحولى

- اضطراب يتسبب في تراكم البروتين غير الطبيعي في الكبد .

- اضطراب وراثى يتسبب فى تراكم النحاس فى الكبد.

- اضطراب يتسبب فى تراكم الحديد فى الكبد.

- اضطراب يتسبب فى تراكم المواد الدهنية فى الكبد.

- جيوب مملوءة بالسوائل في الكبد أورام الكبد غير السرطانية ، بما في ذلك الورم الوعائي والورم الحميد.

- انسداد المرارة أو القنوات الصفراوية

- التهاب الكبد السام

- السرطانات

- السرطان الذي يبدأ في جزء آخر من الجسم وينتشر إلى الكبد

- سرطان الدم

- سرطان الكبد

- سرطان الغدد الليمفاوية

- مشاكل القلب والأوعية الدموية

- انسداد الأوردة التي تفرغ الكبد (متلازمة بود خياري)

- فشل القلب

- التهاب الأنسجة المحيطة بالقلب (التهاب التامور)

وتزداد احتمالية إصابتك بتضخم الكبد إذا كنت مصابًا بمرض في الكبد تتضمن العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمشكلات الكبد ما يلي:

- الإفراط في تناول الكحول، قد يؤدي شرب كميات كبيرة من الكحول إلى الإضرار بالكبد.

- جرعات كبيرة من الأدوية والفيتامينات والمكملات الغذائية. يمكن أن يؤدي تناول جرعات أكبر من الموصى بها من الفيتامينات ، أو المكملات الغذائية ، أو الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية (OTC) أو الأدوية الموصوفة إلى زيادة خطر تلف الكبد.

- الالتهابات، يمكن أن تزيد الأمراض المعدية الفيروسية أو البكتيرية أو الطفيلية ، من خطر تلف الكبد.

- فيروسات التهاب الكبد يمكن أن يتسبب التهاب الكبد A و B و C في تلف الكبد.

- العادات الغذائية السيئة تزيد زيادة الوزن من خطر الإصابة بأمراض الكبد ، مثل تناول الأطعمة غير الصحية ، مثل تلك التي تحتوي على دهون زائدة أو سكر.

لتقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد، يمكنك:

- اتبعى نظامًا غذائيًا صحيًا اختر نظامًا غذائيًا مليئًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

- اتبع التعليمات عند تناول الأدوية أو الفيتامينات أو المكملات حدد نفسك بالجرعات الموصى بها.

- الحفاظ على وزن صحي تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا وقلل من الأطعمة الغنية بالسكر والدهون إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فاسأل طبيبك أو اختصاصي التغذية عن أفضل طريقة لفقدان الوزن.

- الإقلاع عن التدخين.