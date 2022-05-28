9 أسباب لارتفاع أنزيمات الكبد.. منها تناول الأدوية دون وصف الطبيب

كتب - حسام الشقويرى

غالبًا ما يشير ارتفاع إنزيمات الكبد إلى وجود التهاب أو تلف في خلايا الكبد، وتُطلِق خلايا الكبد الملتهبة أو المصابة في مجرى الدم مواد كيميائية معينة بكميات أعلى من المعتاد، منها إنزيمات الكبد؛ مما يؤدي إلى ارتفاع إنزيمات الكبد في اختبارات الدم حسبما نشر موقع healthline

وإنزيمات الكبد المرتفعة الأكثر شيوعًا هي:

إنزيم ناقلة أمين الألانين

إنزيم ناقلة أمين الأسبارتات

إنزيم الفوسفاتاز القلوي

إنزيم ناقلة الببتيد جاما جلوتاميل

وقد تُكتَشَف إنزيمات الكبد المرتفعة أثناء فحص الدم الروتيني، وترتفع مستويات إنزيمات الكبد غالبًا بشكل طفيف ومؤقت. وفي معظم الأوقات، لا تشير إنزيمات الكبد المرتفعة إلى وجود مشكلة مزمنة وخطيرة في الكبد.

وتتضمن أكثر أسباب ارتفاع مستويات إنزيمات الكبد شيوعاً الآتي:

1 - الأدوية المتاحة دون وصفة طبية خاصةً أسيتامينوفين (كتايلنول وغيره)

2 - الأدوية المقررة بوصفة طبية بما في ذلك عقاقير ستاتينز التي تُستعمل للسيطرة على الكوليسترول

3 - شُرب الكحوليات

4 - فشل القلب

5 - التهاب الكبد A

6 - التهاب الكبد بي

7 - التهاب الكبد C

8 - مرض الكبد الدهني غير الكحولي

9 - السمنة

وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى لارتفاع إنزيمات الكبد ما يلي:

التهاب الكبد الكحولي (تهيُّج الكبد الشديد الذي يُسببه استهلاك المشروبات الكحولية)

التهاب الكبد المناعي (تهيُّج الكبد الذي يُسببه اضطراب في المناعة الذاتية)

الداء البطني (تلف في الأمعاء الدقيقة يُسببه الغلوتين)

عدوى الفيروس المضخم للخلايا (CMV)

فيروس إيبِستين وبار

داء ترسب الأصبغة الدموية. (زيادة كبيرة في مخزون الحديد في جسمك)

سرطان الكبد

داء كثرة الوحيدات

التهاب العضلات (المرض الالتهابي الذي يُسبب الضعف العضلي)

إنتان (التهاب ساحق في مجرى الدم يستهلك العدلات بمعدل أسرع من إمكانية إنتاجها)

اضطرابات الغدة الدرقية

التهاب الكبد السام (تهيُّج الكبد بسبب العقاقير والمواد السامة)

داء ويلسون (كثرة النحاس المخزون في جسمك)