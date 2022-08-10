%95.79 نسبة نجاح أول دفعة بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية

الإسماعيلية - صبرى غانم

اعتمد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، نتيجة بكالوريوس الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية جميع التخصصات "اتصالات- إلكترونيات - ميكاترونك"، وبذلك تكون الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية قد انتهت من إعلان نتائجها لكافة الفرق الدراسية بجميع التخصصات.

وأردف "مندور" أن النسبة العامة للنجاح بلغت 95.79٪؜ بواقع 100%؜ لقسم الاتصالات، 96.15% لقسم إلكترونيات، و92.3%؜ لقسم ميكاترونك.

وأعلن رئيس جامعة قناة السوس عن تنظيم حفل تخريج الدفعة الأولى للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية يوم الإثنين المقبل.

وحرص "مندور" على تقديم التهنئة للطلاب من خريجي الكلية، معربًا عن بالغ سعادته بتخرج الدفعة الأولى للكلية التى يشرف بأن يكون العميد المؤسس لها، مشيراً إلى أن الكلية المصرية الصينية تم إنشاؤها لتلبية احتياجات سوق العمل فى المنطقة التنموية الواعدة داخل إقليم القناة وسيناء وكأحد ثمار قناة السويس الجديدة.

ومن جانبه أشار الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية أن ترتيب الطلاب العشرة الأوائل على الكلية جاء كالتالي المركز الأول الطالبة إيناس أسامة محمد قسم تكنولوجيا الاتصالات، والمركز الثاني الطالبة أسماء كمال عبد الستار قسم تكنولوجيا الإلكترونيات، والطالبة أمل هاني أحمد بالمركز الثالث "تكنولوجيا الإلكترونيات"، والطالبة سارة حسين أحمد بالمركز الرابع "تكنولوجيا الميكاترونك".

وتابع الدكتور تامر نبيل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إعلان المركز الخامس والذى جاء من نصيب الطالب عبد الرحمن عمر عبد العزيز قسم تكنولوجيا الاتصالات، والمركز السادس للطالبة رضوى محمد شحاته قسم تكنولوجيا الإلكترونيات، والمركز السابع سيمون جمال إبراهيم "تكنولوجيا الاتصالات"، والمركز الثامن للطالبة منة الله حسام الدين فوزي قسم تكنولوجيا الميكاترونك، والمركز التاسع للطالب كريم أحمد حربي "تكنولوجيا الإلكترونيات"، وحصلت على المركز العاشر الطالبة سوزان نصر محمد قسم تكنولوجيا الإلكترونيات.