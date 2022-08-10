اليوم السابع
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أكرم القصاص
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34.8% من الأجانب الحاصلين على تصاريح عمل بمصر فئة كبار مسؤولين بالقطاع الخاص

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 02:00 ص
34.8% من الأجانب الحاصلين على تصاريح عمل بمصر فئة كبار مسؤولين بالقطاع الخاص الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكثر المهن التي شهدت اصدار تراخيص عمل للأجانب بالقطاع الخاص والاستثماري عام 2021، حيث كان رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين يمثلون العدد الأكبر.

 

وبلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر من رجال التشريع نحو 4077 أجنبي بنسبة 34.8٪ يليهم الأخصائيون "أصحاب المهن العلمية" بعدد 3588 أجنبي بنسبة 30.6٪، ثم الفنيون ومساعدو الاخصائيين بعدد 2190 أجنبي بنسبة 18.7% من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2021.

الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل طبقا للمهن
الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل طبقا للمهن

 

وإجمالا قدرت النشرة السنوية للأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري في مصر لعام 2021، إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري بـ11 ألف و718 أجنبي من مختلف الجنسيات، مقابل 11 ألف و404 أجنبي عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 2.8% ويرجع ذلك لتراجع أثار جائحة كوفيد 19 (كورونا)، بينما بلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في مصر لأول مرة 4 آلاف و837 أجنبي بنسبة 41.3% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 6 آلاف و881 أجنبي بنسبة 58.7% عام 2021.


تراخيص عمل

عمل الأجانب

اخبار الاقتصاد

جهاز الإحصاء



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