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وكيل صحة الأقصر يتابع أعمال فحص المواطنين بقافلة وحدة نجع عبد العزيز.. صور

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 10:20 ص
وكيل صحة الأقصر يتابع أعمال فحص المواطنين بقافلة وحدة نجع عبد العزيز.. صور جولة وكيل صحة الأقصر على القافلة الطبية
الأقصر – أحمد مرعى

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تواصلت بمدينة البياضية فى محافظة فعاليات القافلة الطبية برعاية مديرية الشئون الصحية، والتى تم إطلاقها من يومين فى وحدة نجع عبد العزيز بالبياضية، حيث تابع الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، فعاليات القافلة وأكد أنه يتم تنظيم تلك القافلة فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة.

وأضاف الدكتور طاهر أيوب، خلال جولته أن القافلة تتضمن تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة العامة والأنف والأذن والجلدية والعظام والنساء والتوليد وتنظيم أسرة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي والكشف العشوائي للسكر والضغط، حيث يتم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات وصرف العلاج مجاناً.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه يقوم الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية، حيث أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل اسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

وفى نفس السياق وأوضح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن تواصل العمل في فحص العاملين بالهيئات الحكومية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف عن الضغط والسكر والاعتلال الكلوي، حيث توفر وزارة الصحة والسكان 4500 جهاز للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي موزعين على جميع الوحدات الصحية في كافة محافظات الجمهورية، والجهاز يعمل على الكشف عن الإصابة بالمرض في مدة (30 ثانية فقط)، مؤكداً أنه يتم العمل بفحص الهيئات الحكومية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الضغط والسكر والإعتلال الكلوي، وتحت إشراف الدكتور أحمد إبراهيم يونس مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، حيث تم فحص جميع المواطنين العاملين بالهيئات الحكومية.

جولة وكيل صحة الأقصر على القافلة الطبية
جولة وكيل صحة الأقصر على القافلة الطبية

 

فعاليات قافلة وحدة نجع عبد العزيز فى مختلف التخصصات
فعاليات قافلة وحدة نجع عبد العزيز فى مختلف التخصصات

 

قافلة وحدة نجع عبد العزيز فى مختلف التخصصات
قافلة وحدة نجع عبد العزيز فى مختلف التخصصات

 

متابعة أعمال القافلة الصحية بنجع عبد العزيز
متابعة أعمال القافلة الصحية بنجع عبد العزيز

 

وكيل صحة الأقصر يتابع أعمال فحص المواطنين
وكيل صحة الأقصر يتابع أعمال فحص المواطنين

 

 


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