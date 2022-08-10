اليوم السابع
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وزيرة الطاقة النمساوية: احتياطات الطاقة في البلاد كافية وانقطاع التكرير مؤقت

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 04:29 م
وزيرة الطاقة النمساوية: احتياطات الطاقة في البلاد كافية وانقطاع التكرير مؤقت النمسا - أرشيفية
هناء أبو العز

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قالت ليانور جويسلر وزيرة الطاقة النمساوية، إن هناك ما يكفي من الوقود في البلاد وأن مستوى الاحتياطيات كاف بالرغم من الانقطاعات المؤقتة لمصافي التكرير في النمسا (شويشات) وجمهورية التشيك، بالإضافة إلى إغلاق مصفاة التكرير في العاصمة المجرية بودابست.


وقالت الوزيرة في تصريحات لها اليوم الأربعاء إن هذه الإغلاقات تهدف إلى إجراء إصلاح شامل ولكنها أثرت على سوق الوقود المحلي وسط زيادة الطلب حيث زادت مبيعات الوقود في السوق بنسبة 20 في المائة.


وذكرت الوزيرة أنه سيتم قريبا استئناف نقل النفط الروسي من خلال خط أنابيب "دروزبا "عبر أوكرانيا إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والذي توقف منذ أيام قليلة بينما وافقت دول الاتحاد الأوروبي على حظر نفطي تدريجي ضد روسيا.


يشار إلى أن المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا تعتمد بشكل واسع على الإمدادات النفطية الروسية حيث تدعو إلى استمرار الإمدادات من النفط عبر خط أنابيب دروزبا


النمسا

ليانور جويسلر

الوقود فى النمسا

أزمة الكهرباء فى النمسا



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