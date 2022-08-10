

وحذر نائب رئيس مجلس السيادة، لدى رئاسته الاجتماع الذي ضم الإدارات الأهلية، ولجنة أمن ولاية غرب دارفور، والوفد الاتحادي المرافق له، بأمانة حكومة الولاية ، من التراجع عن تنفيذ بنود الاتفاقيات والمصالحات التي أبرمت، مؤكداً متابعته اللصيقة لعملية تنفيذها عبر اللجان التي شكلت لهذا الأمر.



وأشار نائب رئيس مجلس السيادة ، إلى أن السلام الذي تشهده غرب دارفور سلام حقيقي ليس سياسي، وهو جهد مقدر أوقف نزيف الدم، داعيا إلى توخي الحذر من أعداء السلام في البلاد، مطالباً بنبذهم ومحاصرتهم وعزلهم عن المجتمع.



كما وجه نائب رئيس مجلس السيادة ، الإدارات الأهلية لاتخاذ تدابير استباقية لمنع حدوث أي نزاع بين القبائل من خلال تواجدهم الدائم وتلمسهم لأحوال مواطنيهم لتدارك أي مشكلة قد تحدث.



وأكد نائب رئيس مجلس السيادة جاهزيته لتأمين عودة النازحين إلى المعسكرات ومن ثم إلى قراهم الأصلية، ووجه بالاهتمام بشريحة الشباب والاستماع إلى آرائهم.



من جانبه أكد والي غرب دارفور، خميس عبد الله أبكر، في تصريح صحفي، أن الاجتماع الذي ضم كل الإدارات الأهلية بالولاية بحضور لجنة الأمن، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، يهدف لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقيات والمصالحات بين الأطراف المتنازعة، وكيفية المحافظة عليها، وتعزيز الأمن بالولاية.



ووجه الوالي رسائل وموجهات للإدارة الأهلية بالمحافظة على تلك المصالحات، وأعلن عن صدور قرارات، وفق توجيهات نائب رئيس مجلس السيادة ، تتعلق بتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ السلام والمصالحات والتبشير بها في القرى والبوادي والأرياف، مشيراً إلى أن الاجتماع استمع أيضا إلى مطالب الإدارات الأهلية وكيفية دعمها لأداء مهامها، فضلاً عن مناقشة كيفية عودة النازحين إلى المعسكرات ومن ثم إلى قراهم الأصلية.



وقال والي غرب دارفور، إن نسبة 40% من سكان مراكز الإيواء بالجنينة ليسوا نازحين، وإنما هم من داخل المدينة، موجهاً بضرورة عودتهم فوراً إلى منازلهم لتتم عملية ترحيل النازحين بصورة سلسلة.



وفي ذات السياق، أكد السلطان سعد عبد الرحمن بحر الدين سلطان عموم دار مساليت، أن الاجتماع كان مفيداً ومثمراً وتطرق للجهود الأمنية والاجتماعية لنائب رئيس مجلس السيادة، ومساعيه المتعلقة بالمصالحات والنتائج التي تحققت ، مشيراً إلى أن الإدارات الأهلية امتدحت جهود النائب لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار، كما أكدت التزامها بالمحافظة على المصالحات والعمل على إنزالها لأرض الواقع، مؤكدا ان الاجتماع تتطرق أيضا إلى قضايا الموسم الزراعي وخطة حكومة الولاية فضلاً عن قضايا النازحين.



ومن جانبه ، أشار السلطان هاشم عثمان هاشم، سلطان دار قمر، إلى الاطمئنان على سير عملية تنفيذ المصالحات، مبيناً أن الإدارات الأهلية أكدت التزامها بتنفيذ كافة المصالحات وإنزالها لأرض الواقع.