محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا للمنفذين للمشروعات بشرم الشيخ

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا شاملا بمكتب المحافظ بشرم الشيخ، لجميع الجهات والشركات والاستشاريين المشاركين في تنفيذ المشروعات، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وممثلي الجهاز التنفيذي، ومديري الإدارات المختصة.
واعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان ، انه تم التنسيق بين الجهات العاملة ، ومناقشة كافة التفاصيل والملاحظات الخاصة بأعمال التطوير والتجميل الخاصة بالاستعداد لمؤتمر المناخ، وإزالة اية معوقات تعيق التنفيذ.
كما استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، وفد من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة لاستعراض أوجه التعاون بين محافظة جنوب سيناء والشبكة الوطنية وكيفية تقديم الدعم للمحافظة، من خلال استعراض أحدث الإمكانات والحلول التكنولوجية التي تقدمها الشبكة الوطنية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان ، انه تم خلال اللقاء عرض منظومة التوقيع الإلكتروني الخاصة بالشبكة الوطنية والشرح الكامل لدورة العمل من خلال منظومة الشبكة تمهيدا لتفعيل المنظومة داخل مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد وتماشيا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.
حضر اللقاء اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والعقيد محمد عبدالغني يونس المشرف العام علي أعمال الشبكة الوطنية بجنوب سيناء و الرائد عبده محمد من قسم تطوير أنظمة الاتصالات المتكاملة بالشبكة الوطنية.
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