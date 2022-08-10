محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعا للمنفذين للمشروعات بشرم الشيخ

جنوب سيناء - محمد حسين

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا شاملا بمكتب المحافظ بشرم الشيخ، لجميع الجهات والشركات والاستشاريين المشاركين في تنفيذ المشروعات، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وممثلي الجهاز التنفيذي، ومديري الإدارات المختصة.

واعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان ، انه تم التنسيق بين الجهات العاملة ، ومناقشة كافة التفاصيل والملاحظات الخاصة بأعمال التطوير والتجميل الخاصة بالاستعداد لمؤتمر المناخ، وإزالة اية معوقات تعيق التنفيذ.