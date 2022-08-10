ضبط لصوص قتلوا سائقا لسرقة توك توك فى المنوفية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، بالعثور على أحد الأشخاص (يعمل سائق توك توك، ومقيم بدائرة مركز شرطة أشمون) بأحد المجارى المائية بدائرة المركز، وما قرره والده ، بخروج نجله منذ 4 الجارى للعمل على التوك توك خاصته وبحوزته هاتفه المحمول وعدم عودته .

أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لمرورهما بضائقة مالية .. حيث شاهدا المجنى عليه يسير بمركبة "التوك توك" قيادته فقاما بإستيقافه وطلبا منه توصيلهما لإحدى القرى، وأثناء سيرهم بجوار المجرى المائى المشار إليه قاما بدفعه بالمياه فسقط بالمجرى المائى مما أدى إلى غرقة .. ثم إستوليا على مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول ، وأضافا بتوجههما إلى محافظة القاهرة وبيع مركبة "التوك توك" لأحد الأشخاص (سائق ، له معلومات جنائية ، ومقيم بالقاهرة "سىء النية") نظير مبلغ مالى، وأرشدا عن (الهاتف المحمول – جزء من المبلغ المالى) وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية .

وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة أمكن ضبط الأخير وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليه . تم اتخاذ الإجراءات القانونية.