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رؤى أحمد توفت والدتها قبل الامتحانات ووالدها خلال الامتحانات وحققت 86% بالثانوية

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:08 م
رؤى أحمد توفت والدتها قبل الامتحانات ووالدها خلال الامتحانات وحققت 86% بالثانوية تكريم الطالبة
الشرقية - إيمان مهنى

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منحت مدرسة الشهيد أحمد عمار بالشرقية، وسام التميز للطالبة رؤى أحمد سعيد محمد طربوش لتميزها وتفوقها و حصولها علي مجموع 86% بالرغم من وفاة والديها اثناء الامتحانات .
 
وقال بيانا للمدرسة الشهيد أحمد عمار الثانوية التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية: " أنه تقرر منح  وسام التميز للطالبة المهذبة رؤى أحمد سعيد محمد طربوش لتميزها وتفوقها وحصولها على المركز الثالث عشر على مستوى المدرسة، وإصرارها على التميز والتفوق رغم الظروف الصعبة والعصيبة التي مرت بها نفسيا، وأسرياً نتيجة لفقدانها أغلى درر لديها (وفاه الأب والأم) قبل، وأثناء فترة الامتحانات .
 
السائد في مثل هذه الظروف أن الغالبية تستسلم للقلق والحزن، وتسيطر علية مشاعر سلبية، ولكن القله والنخبة والصفوة من الشخصيات المميزة هي من تقرر أن تتحدى الصعاب، وأن تحفر لها طريق، وتمهده وتستكمل مسيرتها".
 
وأكدت رؤي أحمد، أنها في شهر مايو قبل الامتحان بأسابيع توفيت الأم، إلا أنها ثابرت وقررت استكمال مذكرتها لتحقيق حلم والدتها بالتفوق، وأثناء الامتحانات في يوليو الماضى في الأسبوع الاخير من  الامتحانات بالتحديد قبل ليلة الجيولوجيا توفي والدها، فرفضت كل نصائح بالتأجيل، وقررت دخول المادتين،  و حصلت علي مجموع  352 درجة بحوالي 86%، بسبب ضعف مجموع أخر مادتين.
 
 
 
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الشرقية

مشتول السوق

أوائل الثانوية العامة

قصة كفاح



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