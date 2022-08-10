جامعة مصر للمعلوماتية: نقدم برامج متخصصة لسد حاجة سوق العمل

محمود رضا الزاملى

قالت دكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن جامعة مصر للمعلوماتية، هي جامعة أهلية أنشأتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة المصرية في دعم رقمنة القطاعات الهامة في الدولة.

وأضافت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دى إم سى، أن الجامعة تخصصية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهناك تخصصات داخل الجامعة مطلوبة في سوق العمل بمصر مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، فالجامعة تضم كلية تكنولوجيا الأعمال، وهي مختصة بإدارة الأعمال المتعلقة بالحاسب الآلي، وتحليل الأعمال.

وتابعت أن الجامعة تم إنشاؤها في العاصمة الإدارية، وبمحيطها كافة الشركات الناشئة، وهو ما يجعل الطالب في نشاط عملى دائم بالشركات المحيطة، والجامعة رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.