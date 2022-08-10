اليوم السابع
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تعليم القاهرة تنتهى اليوم من امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 10:18 ص
تعليم القاهرة تنتهى اليوم من امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى فريق العمل بالمطبعة السرية
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، المطبعة السرية، فجر اليوم، لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2021-2022، حيث ينهى الطلاب اليوم امتحان آخر يوم بالدور الثانى. 
 
وأكد مدير تعليم القاهرة، أن الامتحانات مرت بسلام ويتم تطبيق المساءلة والمحاسبية ومكافحة الغش لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، متمنيا التوفيق للجميع. 
 
وقدم عطية الشكر والتقدير لفريق عمل مديرية التربية والتعليم من المطبعة السرية وقيادات المديرية ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية وفريق التوجيهات الفنية وجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات، للجهد المبذول فى امتحانات الدور الثانى للنقل، وبخاصة الشهادة الإعدادية التي مرت بسلام. 
 
 
ويتواجد فريق العمل بالمطبعة السرية فجر كل يوم امتحانات لاستلام أوراق الأسئلة ثم التوجه لمركز توزيع الأسئلة لتسليمها للجان الامتحانية، ومتابعتها ورصد أية حالات وتقديم الدعم الكامل للجان الامتحانية  
 

القاهرة

تعليم القاهرة

امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الدور الثاني

3 اعدادي



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