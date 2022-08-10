وقالت شركة تويتر حسبما أفادت قناة الحرة الامريكية مساء الثلاثاء - "ندرس الوضع حاليا وسنعود إليكم بالرد في أسرع وقت ممكن".



وذكرت تقارير إخبارية أن هناك أكثر من 32 ألف حالة لأشخاص أبلغوا عن مشكلات في خدمات منصة التواصل الاجتماعي.



وعانت منصة وسائل التواصل الاجتماعي من انقطاع خدماتها لمدة ثلاث ساعات تقريبا في يوليو الماضي، حيث قالت الشركة إن أنظمتها الداخلية واجهت بعض المشاكل التي أثرت على الكثير من المستخدمين في أنحاء العالم.

