اليوم السابع
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انطلاق الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 04:20 م
انطلاق الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر الجامع الأزهر
كتب لؤى على

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انطلقت الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر منذ أيام، حيث استقبلت أروقة الجامع الدارسين بعدد من مراحل ومستويات السلم التعليمي لرواق العلوم الشرعية والعربية، وبلغ عدد المراحل التي انطلقت بها الدراسة ثلاث مراحل، موزعة على خمسة مستويات، أُلقيت خلالها ست عشرة محاضرة.

 

وعُقدت محاضرات التفسير والحديث والعقيدة، لدارسى المستوى الأول من المرحلة المتوسطة بالظلة العثمانية بالجامع الأزهر، بينما  استقبل رواق المغاربة دارسى المستوى الأول من المرحلة التخصصية، وعُقدت محاضرات العقيدة والقضايا الفقهية المعاصرة وأحاديث الأحكام برواق المغاربة.

 

أما دارسو المستوى الثالث للمرحلة التخصصية -الفقه وأصوله-، فقد أُلقيت عليهم محاضرات تفسير آيات الأحكام والفقه المقارن والقضايا المعاصرة، برواق الشراقوة، فيما أُلقيت محاضرات العقيدة والنحو والصرف والتطبيقات الإعرابية  لدارسي المستوى الأول المرحلة التخصصية، برواق الفشنية.

 

واستضافت المدرسة الجوهرية محاضرات المستوى الثالث المرحلة التخصصية  -لغة عربية-، حيث أُلقيت على الدارسين محاضرات مناهج البحث اللغوي، والفقه المقارن، والتطبيقات الإعرابية.

 

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لإتاحة فرص تعلم العلوم الشرعية والعربية لكافة فئات المجتمع فى ضوء المنهج الوسطى الذى يمثل صحيح الدين.


احمد الطيب

شيخ الازهر

الرواق الازهزى

لغة عربية



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