اليوم السابع
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المؤبد لمتهم و3 سنوات سجنا لآخر شرعا فى قتل مواطن بسبب خصومة ثأرية بسوهاج

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 01:20 م
المؤبد لمتهم و3 سنوات سجنا لآخر شرعا فى قتل مواطن بسبب خصومة ثأرية بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف ومحمود مقبول

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قضت محكة جنايات سوهاج اليوم، الأربعاء بمعاقبة المتهم "أ.م" بالسجن المؤبد و"ح.ع" بالسجن 3 سنوات ، كما برأت المتهم"أ.ح" بعد اتهامهم بالشروع فى قتل المجنى عليه "م.ع" بأن أطلقا عليه النار من بندقية آلى بدئرة مركز المنشاة بسبب خصومة ثارية بين الطرفين.

صدر الحكم  برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبدالمنعم محمود، ومصطفى أبوالقاسم زيدان، وبأمانة سر عصام حسانين.

تعود احداث القضية الى عام 2021 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقت أجهزة الامن بلاغا باصابة المجنى عليه بعدة طلقات نارية فى جسده بعد اطلاق النار عليه أثناء استقلاله دراجة بخارية ، وتم نقله الى المستشفى للعلاج ، وكشفت التحريات وجود خصومة ثأرية بين عائلتى المتهم والمجنى عليه قام خلالها المتهم بانتظار المتهم وهو يستقل دراجة بخارية وأطلقا عليه النيران من بنادق اليه مما تسببت فى اصابته.

وتم القبض على المتهمين وتمت احالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


سوهاج

جنايات سوهاج

المنشاة

شروع فى قتل



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