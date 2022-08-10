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العربية: قصف أوكراني كثيف على منطقة دونيتسك شرق البلاد

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:05 م
العربية: قصف أوكراني كثيف على منطقة دونيتسك شرق البلاد الحرب في أوكرانيا
أحمد عرفة

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أكد مراسل العربية، في  خبر عاجل بثته القناة منذ قليل، أن هناك قصف أوكراني كثيف على منطقة دونيتسك شرق البلاد.
 
وفى وقت سابق دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى تنظيم تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية جنوبي أوكرانيا.
 
وقالت زاخاروفا في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأربعاء، إنه بدلا من تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن فرض منطقة حظر طيران فوق محطة الطاقة النووية الأوكرانية في "زابوروجيه"، فإننا نحتاج أن نبدأ بتفتيش المحطة.
 
وأشارت إلى أن اجتماعا لمجلس الأمن الدولي سيعقد حول هذا الموضوع غدا الخميس بطلب من روسيا.

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