الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 2.6 مليون جنيه بالإسماعيلية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدوائر (قسمى شرطة أول وثان الإسماعيلية – مركز شرطة أبوصوير) بنطاق محافظة الإسماعيلية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، حيث تم ضبط (عاطلين - مقيمين بالإسماعيلية) حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، وبحوزتهما (350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة)، وضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته (8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس)، وضبط (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).
وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫690٫000 اثنان مليون وستمائة وتسعون ألف جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة