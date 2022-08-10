الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 2.6 مليون جنيه بالإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدوائر (قسمى شرطة أول وثان الإسماعيلية – مركز شرطة أبوصوير) بنطاق محافظة الإسماعيلية.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، حيث تم ضبط (عاطلين - مقيمين بالإسماعيلية) حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، وبحوزتهما (350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة)، وضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته (8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس)، وضبط (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫690٫000 اثنان مليون وستمائة وتسعون ألف جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.