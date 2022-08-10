اليوم السابع
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البرتغال تعدل قانون الأجانب لتسهيل الهجرة ومواجهة نقص العمالة

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 01:42 م
البرتغال تعدل قانون الأجانب لتسهيل الهجرة ومواجهة نقص العمالة خطوط البرتغال
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت السلطات البرتغالية نقص القوى العاملة فى البلاد، خاصة في قطاعي البناء والسياحة، لذلك فإن الحل لإدارة هذا الوضع هو تعديل قانون الأجانب، وفقًا لما نشره موقع شنجن فيزا.
 
وأقر البرلمان القانون البرتغالي الجديد للهجرة في يوليو، ودخل حيز التنفيذ رسميًا في 4 أغسطس، حيث  توضح وكالة أنسا أن القانون الجديد ينص على تأشيرة مؤقتة لمدة 120 يومًا، ويمكن بعد ذلك تمديد هذه التأشيرة أو 60 يومًا للأجانب الباحثين عن عمل في البرتغال.
 
وقالت وزيرة الشؤون البرلمانية، آنا كاتارينا مينديز، إن البرتغال بحاجة إلى المهاجرين بسبب التركيبة السكانية والاقتصاد والثقافة، ومن المتوقع أن يفيد تعديل القانون قطاع السياحة البرتغالي بشكل خاص، وكذلك الأجانب الذين يبحثون عن عمل خارج بلادهم.
 
وفى  الآونة الأخيرة، عدلت البرتغال قانون الاعتراف برخص القيادة الأجنبية أيضًا، حيث أعلنت السلطات البرتغالية أن الأشخاص الذين يحملون رخصة قيادة صادرة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية (CPLP) يمكنهم الآن القيادة في البرتغال دون الحاجة إلى تغيير رخصة قيادتهم الحالية لواحد برتغالي.
 
على غرار البرتغال، خففت إسبانيا أيضًا متطلبات تصريح العمل للأجانب، حيث تقدم تدابير جديدة لأنظمة الهجرة الخاصة به لتسهيل عمل الأجانب في البلاد.
 
ووفقًا للسلطات الإسبانية ، أصبح بإمكان الأجانب الآن الحصول على تأشيرة عمل بسهولة أكبر من خلال عملية مبسطة حيث يقلل المرسوم الجديد من متطلبات طلب تصريح العمل لبعض المتقدمين.

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البرتغال

تأشيرة عمل

تدابير امنية

الهجرة

تسهيل عمل الأجانب



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