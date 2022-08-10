"الإعلام الأمني" العراقي: القبض على 6 إرهابيين في 3 محافظات

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، عن إلقاء الاستخبارات العسكرية القبض على 6 إرهابيين في ثلاث محافظات.



وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "في عمليات منفصلة استهدفت ملاحقة ما تبقى من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي ووفق معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات الفرق الخامسة والثامنة والعاشرة والسابعة عشرة وبالتعاون مع استخبارات ألوية الفرق المذكورة وقوة من قطعات تلك الفرق والتابعة لقيادة القوات البرية، تم القبض على 6 إرهابيين من المطلوبين لجهات أمنية متعددة بموجب مذكرات قبض قضائية وفق أحكام المادة 4/إرهاب".



وأوضحت أنه تم القبض على اثنين من الموقوفين في مناطق كركوك ومثلهما في الأنبار والآخريين جنوبي بغداد، مشيرة إلى أنه جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.