استئناف نقل النفط الروسي عبر خط "دروجبا" بعد اتفاق المجر وسلوفاكيا وأوكرانيا

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اتفقت المجر وسلوفاكيا مع أوكرانيا على استئناف إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا" المار في الأراضي الأوكرانية، في الأيام المقبلة.. بينما تواصلت العمليات العسكرية الروسية في مناطق متفرقة في أوكرانيا.



وأفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن وزارة العمل المجرية ومصنع "سوفنافت" السلوفاكي اتفقا مع الجانب الأوكراني على استئناف إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا" في الأيام المقبلة.



وقال المتحدث باسم المصنع السلوفاكي، أنتون مولنر، إن "رد فعل الجانب الأوكراني كان إيجابيا على اقتراح "سوفنافت" وشركة النفط والغاز المجرية (أم أو إل)، بدفع تكاليف العبور لإمدادات النفط عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب دروجبا المار بأوكرانيا.



وأضاف مولنر: أن مصفاة سوفنافت قامت بالفعل بتحويل الأموال إلى الجانب الأوكراني، وتتوقع أن يتم استئناف إمدادات النفط في الأيام المقبلة، لافتا إلى أن الجانب الروسي وافق أيضا على هذا الخيار.



وكانت شركة "ترانس نفط" الروسية قد أفادت بأن شركة "أوكرترانس نفط" الأوكرانية قد أوقفت في الرابع من أغسطس الجاري ضخ النفط الروسي عبر الفرع الجنوبي من خط أنابيب "دروجبا" المتوجه إلى المجر والتشيك وسلوفاكيا، حيث لم يتمكن الجانب الروسي من دفع رسوم العبور لأسباب فنية تعود لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو.



يذكر أن خط أنبوب "دروجبا"، الذي افتتح في عام 1964، يعد واحدا من أكثر شبكات الأنابيب النفطية تشعبا في العالم، حيث يتجاوز طوله 6000 كيلومتر، ويمر الجزء الشمالي منه بأراضي بيلاروس وبولندا وألمانيا، والجنوبي بأراضي أوكرانيا وتشيكيا وسلوفاكيا وهنغاريا.