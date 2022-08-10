إعادة تأهيل المركز الرئيسى لخدمة الطلاب ذوى الإعاقة بجامعة طنطا

الغربية - عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن بدء استقبال الطلاب خريجي الثانوية من ذوي الهمم بالمركز الرئيسي لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة، لتقديم النصيحة الأكاديمية لتحديد المسارات الدراسية الملائمة ومساعدتهم في تحديد الكليات المناسبة، وذلك اعتبارًا من الغد الخميس، بالتزامن مع بدء أعمال المرحلة الأولى للتنسيق،

وأكد ذكى، أن الجامعة تضع خدمة ذوي الهمم في مقدمة أولوياتها من منطلق تحقيق الحماية الاجتماعية لجميع الفئات، وبناءً على الخطة الاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030 .

وأفاد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المركز جاري الانتهاء من اجراءات اعادة تأهيله ليتوافق مع المعايير العالمية لمراكز خدمة ذوي الهمم، وأيضاً تدريب وتأهيل العاملين به من خلال بروتوكول التعاون المشترك مع هيئة الأميديست وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأوضح الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الأداب أن الكلية استعدت لاستقبال خريجي الثانوية العامة من ذوي الاعاقة، من خلال توفير التيسيرات وسبل الاتاحة اللازمة، مضيفًا أن مواعيد العمل المحددة لاستقبالهم من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، وذلك حتى انتهاء أعمال مكتب التنسيق بجميع مراحله.