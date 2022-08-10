اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أغسطس 2022 02:17 م
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إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال بـ "طولكرم"

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 12:45 م
إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال بـ "طولكرم" شرطة الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، قرب مصانع "جيشوري" الكيماوية الإسرائيلية غرب مدينة طولكرم.

 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن جنود الاحتلال أمطروا الشبان بقنابل الغاز المسيل للدموع؛ ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، إضافة إلى مواطنين يقطنون في الحي الغربي للمدينة، القريب من المكان.

 

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، كما أغلقت حاجز "الكونتينر" العسكري، شمال شرق بيت لحم، والذي يفصل جنوب الضفة عن وسطها.

 


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